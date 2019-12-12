ضبط هارب من أحكام بغرامات مليون ونصف المليون جنيه بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عامل هارب من أحكام بغرامات مليون ونصف المليون جنيها بمنشأة ناصر. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، من ضبط "عماد.م" 53 سنة عامل، والمطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام غرامة "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون وخمسمائة وثلاثون ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها. جاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

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