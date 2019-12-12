"الصحفيين": فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج 14 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، عن فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج بداية من السبت 14 ديسمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته؛ حيث يتوقف 6 أيام لأعمال الجرد السنوي بالنقابة.
وقالت اللجنة، في بيان، اليوم الخميس، إنه سيتم استئناف المشروع بالعمل في تلقي طلبات الاشتراك والتجديد بداية من 1 يناير وحتى 30 يناير 2020.
وأعلنت اللجنة أنه يحق تقسيط قيمة الاشتراك على ثلاث دفعات لمن يرغب من أعضاء الجمعية العمومية، بداية من 1 يناير على أن يسدد المشترك 150 جنيهًا للأسرة عند الاشتراك، ويُقسط المتبقي على ثلاثة أشهر.
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