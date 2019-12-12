قيمة أرامكو تقترب من تريليوني دولار بعد يومين من تدولها بالبورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:

اقتربت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية من 2 تريليون دولار، بعدما أغلق سعر السهم عند 36.8 ريال اليوم الخميس.

وافتتح سعر سهم أرامكو تعاملات اليوم عند 38.7 ريالا سعوديا، أي 10.32 دولارا، بعد الإغلاق أمس (أول يوم تداول) عند 35.2 ريالا سعوديا، أي 9.39 دولارا للسهم.

وبحسب سي إن إن، بلغ عدد الصفقات حوالي 82 ألف صفقة في الساعات الأولى من بدء التداول، لتصبح كمية الأسهم المتداولة نحو 329 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها حوالي 13 مليار ريال سعودي، أي حوالي 3.5 مليار دولار.

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وبعد إغلاق التداولات على سهم أرامكو الأربعاء عند 35.2 ريالا، بلغت قيمة شركة النفط السعودية الأكبر، 1.88 تريليون دولار.

وإن استمر سعر التداول على سهم أرامكو على الوتيرة التي افتتحت بها تداولات الخميس، فإن هذا يعني أن قيمة الشركة ستصل إلى تريليوني دولار، بحسب سي إن إن.

وكان ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، يستهدف الوصول لقيمة سوقية بتريليوني دولار عند إعلان نية المملكة لطرح الشركة للاكتتاب العام الجزئي.