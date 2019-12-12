جولة لرئيس السنغال ومدبولي بمجمع "بنبان" للطاقة الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لملف تنوع مصادر الطاقة الكهربائية، بما يلبي كافة الاحتياجات التنموية والخدمية ، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة على التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وإقامة المزيد من مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمرافقة الرئيس السنغالى ماكى سال، داخل مجمع "بنبان" لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان ، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى "السلام والتنمية المستدامة فى افريقيا"، والذى يقام بمدينة أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما رافق رئيس الوزراء أيضا خلال الجولة، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذى قدم عرضا وافيا عن المشروع.

واستمع الرئيس السنغالى ورئيس الوزراء إلى شرح من وزير الكهرباء، حول مجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية، حيث تمت الاشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت فى الإنتهاء من مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية (PV) على مستوى العالم، حيث يتجمع عدد من محطات الطاقة الشمسية فى مكان واحد (بنبان بالقرب من مدينة أسوان) بطاقة إجمالية قدرها 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، وذلك بالتعاون مع 32 مستثمرا، وباستثمارات تبلغ نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، وتم تشغيل المشروع بكامل طاقته خلال هذا العام (2019)، ومنح البنك الدولى هذا المشروع لقب "أفضل مشروع" لعام 2019، لما للمشروع من اسهامات كبيرة فى توفير ٧٠٠ ألف طن وفر سنوي للوقود، ومنع انبعاثات ن ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح الدكتور محمد شاكر أنه تم ربط وتوصيل محطات الطاقة الشمسية من المشروع بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات بمحطات المحولات بنبان ١و٢و٣و٤ جهد ٢٢٠/٢٢ ك.ف، كما نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى الإنتهاء من إنشاء وتشغيل ٤ محطات محولات سعة ٣×١٧٥ م. ف. أ للمحطة الواحدة جهد ٢٢/٢٢/٢٢٠ ك.ف، وكذلك تم الإنتهاء من جميع الخطوط جهد ٢٢٠ لربط محطات المحولات الأربعة بعضها البعض وكذلك ربطها بالشبكة الموحدة جهد ٢٢٠ ك.ف.

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وأشار وزير الكهرباء إلى أن أطوال الخطوط والكابلات الهوائية التى تم إنشاؤها لربط محطات التوليد بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى نحو 1000 كم، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم إنشاء الخط الكهربائى المزدوج الدائرة رباعى الموصل نجع حمادى الصناعية/بنبان (S3) الشمسية بطول يصل إلى حوالى 195 كم، بهدف تفريغ القدرة المولدة من مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان على جهد 500 كيلوفولت، بقيمة استثمارية بلغت نحو 1.65 مليار جنيه، كما أنه يتم إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء المحطات بمنطقة بنبان، بتكلفة تقدر بـ 100 مليون جنيه لمراقبة وتشغيل الـ1465 ميجاوات المتولدة من المجمع .

وأوضح أن مشروع الطاقة الشمسية في بنبان ساهم في تنمية المنطقة بالكامل عن طريق تشغيل الشباب من أبناء قرية بنبان والقري والمراكز المجاورة، بل توجد عمالة من محافظات الوجه البحري وكافة أنحاء البلاد، حيث بلغ عدد العمالة نحو 10 آلاف عامل وفني ومهندس أثناء فترة تنفيذ المشروع، وهو ما أهل تلك العمالة المدربة لأن تكون متميزة في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية، حيث تم افتتاح فصول متخصصة لدراسة الطاقة الشمسية في المدرسة الثانوية الصناعية بقرية بنبان.

يذكر أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 95 جيجاوات حيث إن أطلس الرياح يوضح أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 40 جيجاوات، بالإضافة إلى إمكانية إنتاج قدرات تصل إلى 55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وتطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال العرض الي الجهود المبذولة لتطوير شبكة الكهرباء، فضلا عن حوافز الاستثمار التي يتم منحها للقطاع الخاص لتشجيع المستثمرين علي ضخ استثماراتهم في مجال الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية.