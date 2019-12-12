تشييع جنازة حفيدي وزير التنمية المحلية الأسبق: توفيا بسبب شاحن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أدى العشرات صلاة الجنازة على حفيدي اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق "هنا وسليم"، ظهر اليوم الخميس، بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.
وقالت الدكتورة نرمين النعماني، مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الدولية، إن أبناء شقيقتها "هنا خالد سماحة 11 عامًا، وسليم خالد سماحة 9 أعوام"، توفيا بالمملكة العربية السعودية، قبل أيام، نتيجة حدوث ماس كهربائي بمشترك شاحن الموبايل، داخل غرفتهما بمقر سكنهما بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت لـ"الخليج 365"، أنه تم أداء صلاة الجنازة اليوم، ويجري دفنهما بمقابر العائلة بـ6 أكتوبر.
وقالت إنه لن تتم إقامة عزاء للطفلين.
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