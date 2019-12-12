مصر | مصدر يوضح حقيقة قتل مدمن مخدرات لزوجته لإنجابها بعد 11 سنة زواج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يوضح حقيقة قتل مدمن مخدرات لزوجته لإنجابها بعد 11 سنة زواج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول قيام المتهم بقتل زوجته بـ 8 طعنات بمنطقة بولاق الدكرور، بقتلها لشكه في سلوكها، بعد إنجابها طفلة رضيعة بعد 11 سنة زواج.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 بأن المتهم لديه 3 أبناء، ولدين في المرحلة الإبتدائية وطفلة رضيعة.

كان سدد مدمن مخدرات طعنات لزوجته، لشكه في نسب ابنته، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود إشارة من مستشفى القصر العيني، بوصول ربة منزل، 38 سنة، مقيمة بمنطقة ناهيا، متوفية إثر إصابتها بعدة طعنات بسلاح أبيض أحدهما بمنطقة الصدر.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف مدير المباحث الجنائية بالقطاع وبالفحص والمعاينة وإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها مدمن مخدرات ويعاني من وسواس قهري، وقام بطعنها عدة طعنات، لشكه في نسب ابنته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، ويظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

