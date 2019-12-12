مصر | بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح طريق الزعفرانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح طريق الزعفرانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، فتح طريق السويس الزعفرانة، بعد تحسن الأحوال الجوية. وكانت أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق السويس الزعفرانة، لوجود عاصفة ترابية شديدة. وكلف مدير المرور بتكثيف التواجد المروري بالطريق، لمنع حدوث تكدسات مرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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