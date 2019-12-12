مصر | السجن 10 سنوات لنقاش بتهمة القتل العمد بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 10 سنوات لنقاش بتهمة القتل العمد بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين، بمعاقبة المتهم "محمد. ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لنقاش في اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في السلام.

وأسندت النيابة للمتهم وفق أمر الإحالة أنه بنطاق دائرة قسم السلام بمحافظة القاهرة قتل عمدا المجنى عليه مصطفى سيد مع سبق الإصرار والترصد، بأن قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، وذلك بأن سدد له طعنة برقبته من الناحية اليسرى قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وإحراز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكين".

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية حيث شهد محمد سيد "نقاش" بأنه أثناء تواجده على مقربة من مكان تواجد شقيقه المتوفى بذات الشارع على مسافة تقدر بخمسة أمتار فوجئ بسيارة توقفت أمام شقيقه المتوفى وهبط منها المتهم ممسكا سكينا، وعلى الفور قام بتوجيه السكين في مواجهة المجنى عليه إلا أنه أثناء محاولته تفادى تلك الطعنة استقرت في رقبته من الجانب الأيسر، وذلك نتيجة خلافات سابقة وقام المتهم بالفرار على الفور.

وتضمنت شهادة معاون المباحث بقسم شرطة السلام أول، أن تحرياته توصلت أنه نتيجة خلافات سابقة بين شقيق المجنى عليه وبين شقيق المتهم قام المتهم في ذلك اليوم انتقاما لشقيقه بإعداد سكين وفور تمكنه من المجنى عليه بالطريق العام توجه إليه مسرعا طاعنا إياه بالسلاح برقبته من الناحية اليسرى انتقاما من شقيقه الذى سبق أن تعدى على شقيقه أيضا، ونتجت عن تلك الإصابة وفاة المجنى عليه.

