مصر | 11 يناير.. دعوى بطلان تعيين "دكروري" بالبنك المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 يناير.. دعوى بطلان تعيين "دكروري" بالبنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حددت محكمة القضاء الإداري دائرة "الحقوق والحريات"، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة ١١ يناير المقبل، لنظر دعوى بطلان تعيين المستشار يحيي دكروري، بالبنك المركزي.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، والمتضمن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتعيين المستشار يحيى راغب دكروري، عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات.
وأضافت، أن تعيين المستشار يحيى دكرورى، مخالف للقانون والدستور وللأعراف القضائية، لجمعه بين وظيفتين بالعمل القضائي والتنفيذي، فكان وقتها يشغل نائب رئيس مجلس الدولة قبل خروجه علي المعاش وتم تعيينه بالبنك.