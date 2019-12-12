مصر | 11 يناير.. دعوى بطلان تعيين "دكروري" بالبنك المركزي

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015، والمتضمن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، وتعيين المستشار يحيى راغب دكروري، عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات.

وأضافت، أن تعيين المستشار يحيى دكرورى، مخالف للقانون والدستور وللأعراف القضائية، لجمعه بين وظيفتين بالعمل القضائي والتنفيذي، فكان وقتها يشغل نائب رئيس مجلس الدولة قبل خروجه علي المعاش وتم تعيينه بالبنك.