مصر | وزير الداخلية يستقبل نظيره الموزمبيقى لبحث التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يستقبل نظيره الموزمبيقى لبحث التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جايمو باسيليو مونتيرو وزير داخليةـ جمهـورية موزمبيق الذى يقوم بزيارة البلاد لحضور فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى أفريقيا.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشتركة فى مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، وقد أشاد الوزير الموزمبيقى بالجهود الدؤوبة التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية لترسيخ مناخ الأمن والإستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية وأعرب عن تقديره لما وصلت إليه من تطور وكفاءة، كما أكد على تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية فى عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام خاصةً فى ضوء الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقى.

من جانبه أكد محمود توفيق وزير الداخلية، على أهمية لقاءه بنظيره الموزمبيقى وأشاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والروابط والقواسم المشتركة التى تجمعهما، كما أعرب عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمنى بين الجانبين، وبخاصة فيما يتصل بتدريب كوادر شرطة موزمبيق بكافة المجالات الأمنية المطلوبة، إنطلاقًا من حرص وزارة الداخلية المصرية على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الأفريقية، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع دول القارة.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية محل الإهتمام المشترك من خلال قنوات الإتصال المعنية.