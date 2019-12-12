مصر | ضبط 1003 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة (صور)

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1003 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:



ضبط مسئول مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (10،300 طن "دقيق – سكر – تمر – محسن خبز – مربى" مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، 12000 عبوة "مخبوزات" منتج نهائى بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية).

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ضبط مدير مسئول عن مخبز سياحى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر (بمحافظة القليوبية) لتجميعه (3،500 طن دقيق بلدى مدعم "خاصة بالمخابز البلدى ومحظور تداولها بالسوق السوداء" تقدر بقيمة مالية 19075 جنيه تقريبًا، وكذا 4 ماكينات صرف خبز خاصة بمخابز البلدية "جارى الإستعلام من الجهة المعنية عن أصحاب تلك الماكينات وعمليات الصرف التى تمت عليها خلال الشهر الجارى")، بالإضافة إلى ضبط 41 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين.. قام بتجميعها بقصد الإستيلاء على الدعم المقرر لها دون وجه حق.



ضبط مالك مصنع لإنتاج طفايات الحريق "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة الدلنجات (بمحافظة البحيرة) لقيامه بتصنيع طفايات الحريق، مستخدمًا خامات سابقة الإستخدام.. وتم ضبط 52000 قطعة "جسم طفاية – قاعدة – برشام - تيلة " سابقة الإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية، 50 متر "مواسير" تستخدم فى صناعة جسم الطفاية، 30 كيلو جرام "بودرة بيضاء" تستخدم فى المادة الرغوية للطفايات "مجهولة المصدر".



ضبط مالك مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص" -كائن بدائرة مركز شرطة السنطة (بمحافظة الغربية) لحيازته (21500 قطعة أدوات كهربائية متنوعة "مستلزمات إنتاج سابقة الإستخدام") لإعادة تدويرها وتصنيعها كمنتج نهائى دون تصريح من الرقابة الصناعية، مستخدمًا خامات سابقة الإستخدام، وغير مطابة للمواصفات القياسية. ضبط مالك مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص" -كائن بدائرة مركز شرطة السنطة (بمحافظة الغربية) لحيازته (21500 قطعة أدوات كهربائية متنوعة "مستلزمات إنتاج سابقة الإستخدام") لإعادة تدويرها وتصنيعها كمنتج نهائى دون تصريح من الرقابة الصناعية، مستخدمًا خامات سابقة الإستخدام، وغير مطابة للمواصفات القياسية. ضبط مسئول مخبز بلدى - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب وإختراق منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والإستيلاء على، 1،850،474 – مليون وثمانمائة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط مالك محل ومخزن لتجار السجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (45000 عبوة سجائر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية لكبرى الشركات، ولا تحمل الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة، وبدون مستندات "مجهولة المصدر".