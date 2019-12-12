مصر | بعد اختطافها بطريقة غريبة.. إعادة طفلة إلى والدتها في البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اختطافها بطريقة غريبة.. إعادة طفلة إلى والدتها في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم من إعادة طفلة مختطفة بالبحر الأحمر، حيث تبلغ لقسم سفاجا بأمن البحر الأحمر من ربة منزل "38 سنة، مُقيمة دائرة القسم" بتعرفها بتاريخ أمس على سيدة بمدينة الغردقة ورغبتها في مساعدتها للحصول على إعانة مادية من الشئون الاجتماعية وطلبت منها بيانات أسرتها واتفقت معها على التقابل بتاريخ اليوم أمام مجلس المدينة لعرض ظروفها على رئيسة مجلس المدينة.

أضافت أنه حال توجهها اليوم لمجلس المدينة وبرفقتها ابنيها "14 سنة" وشقيقته "10 أشهر" تقابلت مع السيدة المذكورة وطلبت منها العودة لمسكنها لاستبدال ملابسها بأخرى رثة للتأثير على المسئولين بالمجلس للموافقة على طلب الإعانة المقدم منها وتركت معها ابنتها ولدى عودتها اكتشفت عدم تواجدهما.

على الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر توصلت تحرياته إلى تحديد مرتكبة الواقعة ربة منزل "48 مُقيمة سنة، بسفاجا " وانتحالها لاسم آخر لعدم تحديد هويتها وبتتبع خط سيرها عقب ارتكابها الواقعة تبين عودتها إلى محل إقامتها المُشار إليه وقيامها بتغيير ملابسها واستقلالها سيارة أجرة "تاكسى" والتوجه إلى موقف سيارات المدينة واستقلت سيارة ميكروباص وبرفقتها الطفلة المُختطفة متوجهة لأصل إقامتها بمدينة قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطها بطريق سفاجا قنا حال استقلالها السيارة الميكروباص وبصحبتها الطفلة المُختطفة، بمواجهتها اعترفت تفصيليًا بارتكاب الواقعة.