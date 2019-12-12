مصر | خلال 24 ساعة.. ننشر جهود قطاع أمن المنافذ فى جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ننشر جهود قطاع أمن المنافذ فى جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها ملابس أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل – قطع غيرا سيارات - سجائر، بلغت إجمالى القيمة والتعويض تجاوزت تسعمائة ألف جنيه.



فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط 4 قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.. بإجمالى مبالغ مضبوطة تجاوزت مليون جنيه مصرى.



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد 41 قضية، مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، عثور على غزل، سرقة، مخالفات السائقين.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

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ضبط عدد 1211 مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال تنفيذ الأحكام:



تنفيذ عدد 266 حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

