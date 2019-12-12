مصر | كشف ملابسات قتل صاحب مغسلة بأكتوبر.. "الثأر" كلمة السر

نجح قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من القبض على نجار مسلح لقتله صاحب مغسلة بدافع الأخذ بالثأر بأكتوبر.

تبلغ لقسم أول أكتوبر بأمن الجيزة من الأهالي بوجود إطلاق أعيرة نارية وإصابة أحد الأشخاص بمنطقة الحى الأول بالمجاورة الثالثة دائرة القسم.

على الفور انتقل مفتشى قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن المصاب صاحب مغسلة ملابس "33 سنة، ومُقيم بذات المنطقة وأصل بلدته مركز سنورس بالفيوم" مصابًا برش خرطوش بأجزاء متفرقة، تم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.

بسؤال شاهدى رؤية مُقيمان بذات المنطقة" قررا أنهما فوجئا بحضور شخص حاملًا بندقية خرطوش قام بإطلاق أعيرة تجاه المجنى عليه حال تواجده داخل المغسلة الخاصة به فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب.

على الفور تم تعقب خط سير هروب مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه حال اختبائه داخل عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم وتبين أنه نجار مسلح "21 سنة، مُقيم بناحية بدائرة مركز سنورس بالفيوم" وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار).

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بمواجهته اعترف تفصيليًا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع الأخذ بالثأر لمقتل عمه منذ عام تقريبًا بدائرة مركز سنورس خلال مشاجرة مع أفراد عائلة المجنى عليه والمتهم فيها احد أفراد عائلة المجني عليه.

أضاف المتهم بأنه تمكن من تحديد مكان تواجد المجنى عليه.

من خلال متابعة صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وأنه حضر منذ يومان وقام برصده وتتبع تحركاته لتنفيذ الواقعة.