مصر | ضبط سائق سرق حقيبة سيدة بداخلها 800 يورو بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق سرق حقيبة سيدة بداخلها 800 يورو بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، سائقا لقيامه بخطف حقيبة سيدة وسرقة مبلغ مالي قدره 800 يورو بالتجمع الخامس.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعوة "آ م م" 35 سنة مربية أطفال ومقيمة فيلا 13 جنوب الأكاديمية ـ دائرة القسم، بأنها استقلت سيارة ميكروباص "أجرة" من منطقة رمسيس ـ دائرة قسم شرطة الإزبكية بقصد توصيلها لمحل سكنها بدائرة القسم وعقب نزولها قام قائد السيارة بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي 800 يورو ولاذ بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تحمل أرقام "ق س ط" 3946 ميكروباص أجرة "أبيض اللون" قيادة المدعو "س ش س" 33 سنة سائق ومقيم 19 شارع التحريرـ عزبة بلال ـ دائرة قسم شرطة الشرابية والسابق اتهامه في القضية رقم 14834 لسنة 2017م السنطة غربية "سرقة بالإكراه" والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 حكم حبس جزئي "ضرب، تبديد" بإجمالي حبس سنتين، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي 600 يورو بمكان إخفائه.

كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المستولي عليه 200 يورو لدى عميله "سيء النية" المدعو ب م ا، 24 سنة صاحب قهوة ومقيم 63 شارع الاتحاد ـ مدينة الجندول ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لقيام الأخير بتغييرهم إلى العملة المصرية.

وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التحقيق.

