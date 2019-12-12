أخبار مصر | ننشر تفاصيل الاجتماع الأول بين مصر وبريطانيا لمكافحة الاتجار بالآثار المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل الاجتماع الأول بين مصر وبريطانيا لمكافحة الاتجار بالآثار المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت في العاصمة البريطاني لندن الاجتماع الأول لخبراء بين وفد مصري أثري، سياسي، قانوني ومسئولي وزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية لبحث سبل مكافحة الاتجار الغير مشروع بالآثار المصرية والحفاظ عليها، وذلك بهدف التوصل لآلية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين في هذا الإطار.

جاء هذا الاجتماع نتيجة لما تم الاتفاق عليه بين الدكتور خالد العناني وزير الآثار ووزيرة الثقافة والفن والسياحة البريطانية أثناء لقائهما في أواخر أكتوبر الماضي على هامش افتتاح وزير الآثار لمعرض كنوز الملك توت عنخ آمون.

وأوضح أحمد عبيد مساعد وزير الآثار للشؤون الفنية أنه خلال الاجتماع تم عرض كافة التشريعات والقوانين المصرية والبريطانية المتعلقة بالاتجار في الاثار والممتلكات الثقافية والذي اوضح وجود تباين بينهما حيث إن القانون البريطاني يضع مسئولية "عدم شرعية الملكية" على المدعى وليس المالك، في حين يلزم القانون المصري كل من يحوز على قطعة أثرية تقديم إثبات سند ملكيتها وشهادة تصديرها خارج البلاد.

ورغم تلك الاختلافات، فقد تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاثار المصرية ووزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الاثار والممتلكات الثقافية، علي ان تعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات بالقاهرة فى مطلع عام 2020.

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كما تم الاتفاق أيضا على إرسال وفد بريطانى يمثل شرطة لندن والجمارك وحرس الحدود للتباحث مع الجانب المصري حول تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين فى هذا الصدد.

وأشار السفير ماجد مصلح المشرف العام على ادارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاثار إلى أنه في نهاية الاجتماع رحب الجانب البريطاني بإيفاد خبراء بريطانيين فى مجال تسجيل المواقع الأثرية على لائحة التراث العالمي، لمساعدة مصر فى ادراج عدد اكبر من مواقعها الأثرية علي قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.

ويعتبر هذا الاجتماع على هذا المستوى بين الجانبين المصرى والبريطاني هو الأول من نوعه، وهو الأمر الذى يبشر بتحقيق تقدم فى الملفات العالقة بين البلدين.

جدير بالذكر ان الوفد المصري ضم أحمد عبيد مساعد وزير الاثار للشؤون الفنية، والسفير طارق عادل سفير مصر ببريطانيا، والدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي وسفير مصر لدى اليونسكو سابقا وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة والسفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاثار، وشعبان عبد الجواد المشرف العام علي ادارة الاثار المستردة.