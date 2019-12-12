أخبار مصر | بعد توصية البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن مشروع البورصة السلعية الزراعية بالبحيرة

وأوصت اللجنة بضرورة عقد اجتماع يضم وزير التجارة والصناعة وبنك التنمية الصناعية لإتمام الإجراءات اللازمة لتمويل إنشاء البورصة السلعية الزراعية، بالإضافة إلى إزالة السوق العشوائي بمركز بدر خلال 60 يوما.



الخليج 365 خلال السطور التالية ترصد ماهو مشروع مشروع البورصة السلعية الزراعية:



تبنى مشروع البورصة السلعية الزراعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن خطة تحقيق الاكتفاء الذاتى.



يقام المشروع المشروع على مساحة 57 فدانا وسط المزارع، حيث تنتج المناطق المحيطة بالبورصة في مناطق بدر والنوبارية ووادي النطرون والسادات وباقي مراكز محافظة البحيرة، 70% من الخضر والفاكهة في مصر، وتساهم بنسبة 60% من صادرات مصر الزراعية.

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تكلفة انشاء المشروع 2 مليار و200 مليون جنيه.

ويعد المشروع أول بورصة لتحديد أسعار الخضر والفاكهة فى الشرق الاوسط، ويوجد بها معامل لتحليل متبقيات المبيدات قبل بيعها فى السوق، وتمنح شهادة "أيزو 17025" اللازمة لنفاذ الخضر والفاكهة للأسواق العالمية، وهو ما يضمن أن الخضراوات والفاكهة التى يتم تداولها فى البورصة صحية.

يضم المشروع 1300 وحدة من وكالات وثلاجات ومحلات تجارية ومحلات فرز.



يتولى تنفيذ المشروع كل من شركة وادى النيل للمقاولات والهيئة العربية للتصنيع، وتم تنفيذ 77% من كامل أعمال المشروع حتى الآن كما تم الانتهاء من 85% من أعمال الخرسانات بالموقع وتوصيل المياه والانتهاء من شبكة الصرف فضلا عن توصيل توصيل 28 ميجا وات كهرباء إلى المشروع بطول 13 كيلو مترا.