أخبار مصر | تعرف على الصاروخ "هاربون" الذي ظهر في تدريبات القوات البحرية بالمتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الصاروخ "هاربون" الذي ظهر في تدريبات القوات البحرية بالمتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت البحرية المصرية أنشطة تدريبية في مسرح عمليات البحر المتوسط حيث أطلقت إحدى الغواصات المصرية أثناء التدريب صاروخ هاربون المضاد السفن.

ويعتبر هاربون صاروخ أمريكي مضاد للسفن من إنتاج شركة بوينغ إنتج عام 1977 ولا يزال حتى الآن في الخدمة، صنعت منه شركة بوينغ أكثر من 7000 قطع ويبلغ وزن الصاروخ حوالي 600 كغم والرأس الحربي 200 كغم.

والصاروخ هاربون يعمل في مختلف الأجواء، ويصلح للإطلاق من الطائرات وسفن السطح والغواصات، ويستخدم التوجيه الراداري لتصحيح المسار والوصول إلى الهدف.

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وتم تجربة الصاروخ بنجاح على معظم أنواع القطع البحرية فى الولايات المتحدة ثم تم تجربته على المقاتلة الأمريكية من طراز الـ F-16، وتم أيضا تهيئته للاستخدام على مختلف أنواع المقاتلات الأمريكية.

ويمكن إطلاق الصاروخ هاربون من العديد من القواذف، على القطع البحرية المختلفة، كما أنه يطلق من الغواصات، وهو معبأ داخل كبسولة خاصة، تنفجر عند الوصول إلى السطح وينطلق منها الصاروخ، أما عند الإطلاق من الطائرة، فيسقط الصاروخ من تحت الجناح، ولا يستخدم في هذه الحالة، محرك الدفع ذو الوقود الجاف، ويعمل المحرك النفاث للصاروخ، بعد ابتعاد الطائرة بالمسافة المناسبة.

وتم تعديل 50 طائرة مراقبة من طراز فوكر 50 المستخدمة فى الدوريات البحرية حتى تستطيع حمل واطلاق صواريخ الهاربون ويتم استخدام الصاروخ فى كل من كندا وسنغافورا وتركيا على متن القطع البحرية مثل المدمرات وايضا يستخدم على متن الغواصات، وتم استخدامة فى عدة حروب ومن بينها حرب الخليج واظهر قوة ودقة فى اصابة الاهداف البحرية.