أخبار مصر | "أمهات مصر" تستعرض شكاوى المدارس الرسمية أمام البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" تستعرض شكاوى المدارس الرسمية أمام البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إنها تلقت شكاوى عديدة من قبل أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية عربي ولغات "التجريبية سابقا"، مطالبين بعرضها علي لجنة التعليم بالبرلمان للعمل علي حلها خلال جتماعهم بالوزير، أسوة بالمدارس الخاصة.

وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أعلن عن عقد لجنة خاصة لبحث المشكلات التي يعاني منها أولياء الأمور بالمدارس الخاصة، الأيام القادمة، لافتا إلي أنه سيتم استدعاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لبحث تلك المشكلات.

وأوضحت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، أن أبرز الشكاوي التي تلقاها الاتحاد من أولياء الأمور تتمثل في كثافة الفصول والتي تصل ل60 تلميذ في الفصل الواحد، والعجز الشديد في المعلمين وعدم خبرة أغلبهم في التعامل مع نظام التعليم الجديد، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود للعمل علي تدريبهم جيدا، والتشديد عليهم بضرورة الشرح داخل الفصل بشكل جيد.

Advertisements

ولفتت إلى أن هناك شكاوي أخري من سوء حالة دورات المياة مع العجز الشديد في "الدادات" والتي يضطر أولياء الأمور في بعض المدارس بتحمل راتبهم الشهري، وكذلك شكاوي من عدم تدريس الباقة، فضلا عن سيطرة وإستغلال بعض المعلمين للطلاب وإجبارهم علي الدروس الخصوصة، حيث قال أولياء أمور: "يعني اللي بياخد درس عند مدرس الفصل ياخد الدرجات النهائية، واللي مش بياخد مايخدش الدرجات، يرضي مين ده".

وتابعت أن هناك شكاوي أخري من عدم ضم الأخوة في عدد كبير من المدارس وعدم الإهتمام بالمناهج والأنشطة وتأخر أستلام الكتب، وعدم جاهزية عدد من المدارس بالشبكات والشاشات داخل الفصول الخاصة بنظام التعليم الجديد، وبالإضافة إلي تأخر قبول رياض الأطفال في المدارس كل عام، وضرورة الإهتمام بأقسام اللغات ومنها تدريس اللغة الألمانية بمحافظة الغردقة التي تعتمد علي السائحين الألمان بشكل كبير خاصة لطلاب الصف الرابع وباقي الصفوف بدلا من تدريس اللغة الفرنسية فقط.

وناشدت عبير أحمد، لجنة التعليم بالبرلمان بالنظر لكل هذة الشكاوي وبحثها خلال إجتماعهم مع وزير التربية والتعليم الأيام المقبلة، بالأضافة إلي شكاوي أولياء أمور المدارس الخاصة التي ذكرها اتحاد أمهات مصر في بيان سابق.