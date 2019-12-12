أخبار مصر | تكريم العاملين المتميزين عن شهر نوفمبر بمصنع "200 الحربي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم العاملين المتميزين عن شهر نوفمبر بمصنع "200 الحربي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء مهندس يسرى محمود حسن النمر رئيس مجلس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات حفلًا لتكريم المتميزين عن شهر "نوفمبر ٢٠١٩" وعددهم (متميزةً واحدة على مستوى المصنع و٢٥ متميزًا على مستوى القطاعات الرئيسية ).



حضر الاحتفال عدد من رؤساء القطاعات والعاملين الممثلين عن كل قطاع بالمصنع، ويأتى هذا الحفل فى إطار السياسة التى تنتهجها الوزارة وشركاتها التابعة لتشجيع العاملين المتميزين ليكونوا قدوة لزملاءهم فى الإخلاص والإجتهاد فى العمل.



وفى نهاية الحفل قدم رئيس مجلس إدارة المصنع التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة بداية صوم الميلاد المجيد.