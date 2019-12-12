أخبار مصر | "مفتش جديد" تصل القليوبية لتوحيد مفاهيم وإجراءات السلامة في أماكن العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفتش جديد" تصل القليوبية لتوحيد مفاهيم وإجراءات السلامة في أماكن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مبادرة "مفتش جديد" التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة أعمالها بمديرية القوى العاملة بالقليوبية تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وأناب الوزير أيمن ربيع وكيل الوزارة لإدارة السلامة والصحة المهنية لافتتاح وحضور ختام المبادرة، وذلك بحضور موجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالقليوبية لشرح مبادرة "مفتش جديد"، ومناقشة جميع الموضوعات التي تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه في العمل، بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.

وقال وكيل الوزارة: إن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم، للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات وإحكام الالتزام بالقانون.

وأشار إلى أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، لافتة إلى أن رسالتها في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

كما تم مناقشة ما ظهر من ملاحظات، وفي أثناء التوجيه الفني من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات في المستقبل.

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وأضاف ربيع، أنه تم خلال الاجتماع شرح مبادرة “مفتش جديد” وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التي سيتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه المفتشين في التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والإجراءات بين الجميع.

كما قامت مدير عام الادارة العامة لتأمين بيئة العمل، بشرح طرق التفتيش الجديدة التي سيتم اتباعها خلال الفترات القادمة، وشرحت مدير عام السلامة والصحة المهنية ملاحظات التوجيه الفنى على مكاتب المديرية.

وتم مناقشة جميع المعوقات التى تواجه المفتشين فى التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، ثم تم فتح نقاش عام للرد على أسئلة جميع المفتشين ودفع عجلة الإعجاز وأحكام الالتزام بالقانون.

حضر الاجتماع محمد طه مدير مديرية القوى العاملة القليوبية ، والدكتورة سهير نصر مدير ادارة تأمين بيئة العمل بالوزارة الكيميائي محمد منتصر مدير عام بالسلامة والصحة المهنية بالوزارة.