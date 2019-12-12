أخبار مصر | محافظ الجيزة يقود شفط مياه الأمطار.. ويجازي مسئول حي جنوب للنظافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يقود شفط مياه الأمطار.. ويجازي مسئول حي جنوب للنظافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، أعمال شفط مياه الأمطار من علي المحاور والطرق الرئيسية والأنفاق والكباري بالتزامن مع هطول الأمطار.

وتابع "راشد" اعمال شفط وإزالة اثار الامطار بأحياء جنوب وشمال الجيزة والدقي والعجوزة والهرم والطالبية، للتأكد من عدم تأثير مياه الامطار علي الحركة المرورية ومتابعة اعمال توزيع المعدات علي المناطق الحيوية.

حيث تفقد محافظ الجيزة، محيط جامعة القاهرة وشارع الدقي وشارع النيل والبطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو وشارع احمد عرابي وكوبري احمد عرابي ومطار أمبابة والطريق الدائري وشارع اللبينى والاهرام والمريوطية، وخلال الجولة قرر المحافظ مجازاة مسئولي النظافة بحي جنوب للتراخي في أعمال شفط تجمعات المياه بمحيط جامعة القاهرة.

كما وجه المحافظ رئيس حى الهرم بشفط اى اثار للأمطار بنفق اللبينى وعدم مغادرة النفق قبل انهاء الاعمال.

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وأكد المحافظ علي ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة اي تجمعات مياه وإزالة أي بؤر علي الفور وخاصة المحاور والطرق الرئيسية.

وأوضح محافظ الجيزة ان هناك متابعة على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الامطار اولًا بأول حيث تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والنظافة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتواجد الميدانى طوال اليوم والتوجه السريع نحو اى تجمعات لمياه الأمطار وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.

ونوه إلى تم الدفع بـسيارة شفط مياه وتم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الانفاق والكبارى للتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه، مؤكدًا أنه تم تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية.

وأكد راشد على رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.