أخبار مصر | عاجل.. قرار جمهوري للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جمهوري للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 50، الصادر في 12 ديسمبر 2019، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 589 لسنة 2019، بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وينص القرار في مادته الأولى على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 22153.95 فدان تعادل 93065052 متر مربع ناحية محافظتي بورسعيد وشمال سيناء لصالح المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة بورسعيد الجديدة- سلام).