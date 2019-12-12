أخبار مصر | نقابة المهن التعليمية تفتح النار على "الأهلي": سنتخذ كافة الإجراءات القانونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهن التعليمية تفتح النار على "الأهلي": سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية في اجتماعها برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن وزارة التربية والتعليم ليس لها الحق في الاتفاق مع النادي الأهلي لمنحه حق الاستفادة من حمام السباحة الأولمبي بالجزيرة لصالح أعضاءه، وذلك لأنه ملك نقابة المعلمين وليس وزارة التعليم.

قالت النقابة في بيان لها، أن ما جاء من تصريحات على لسان رئيس النادي الأهلي منذ أيام في مؤتمر عام، موجها الشكر لوزير التعليم على منحه حق انتفاع الأهلي لحمام السباحة الأوليمبي بالجزيرة، يعد انتهاكا لأحد أملاك نقابة المعلمين، دون موافقة منها.

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وشددت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية في اجتماعها على أن النقابة تحتفظ بكل حقوقها القانونية وسوف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على ممتلكات النقابة التي هي في الأساس ملكا للمعلمين.

وأوضح نقيب المعلمين أن وزير التربية والتعليم يعطى ما لا يملك ويعد بما ليس من حقه، وأن حمام السباحة الأولمبي يستفيد منه الطلاب والمعلمين، وتجرى عليه المسابقات المدرسية.

وأكد الزناتى أن حمام السباحة الأولمبي بالجزيرة، جزء لا ينفصل من نادي المعلمين المجاور له في نفس المنطقة والمملوك للنقابة، قائلا: لن نتخلى عن أي جزء من ممتلكات المعلمين، وأن الحفاظ على حقوقهم مسئولية نتحملها وندافع عنها بكل الطرق الشرعية ولن نفرط فيها.