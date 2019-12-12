شكرا لقرائتكم خبر عن «راوية منصور» تحصل على لقب «المرأة الأكثر تأثيرًا في أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مجلة «قادة قارة أفريقيا» عن فوز رائدة الأعمال التنموية راوية منصور، من مصر، بلقب «القيادية الأفريقية لعام 2019» الأكثر تأثيرًا على مستوى أفريقيا، وذلك في الاستفتاء السنوي الذي طرحته المجلة على مستوى القارة الأفريقية عبر موقعها الإلكتروني من 22 نوفمبر حتى 10 ديسمبر الجاري.

وحصلت راوية منصور، سيدة الأعمال على أعلى تصويت بنسبه بلغت 57.74%، متقدمة على منافستيها هيلين أورتسيجافور من نيجيريا، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمجموعة إيجل هايتس 40.39%، وجيفتى لامبتى من غانيا، مدير عام مجموعة شركات سيدالكو 1.33%.

وعلّقت راوية منصور على حصولها على اللقب: «أهدي هذا الفوز إلى كل مصرية وكل أفريقية أصرت على تحقيق حلمها ونجحت فيه»، موجه الشكر إلى جميع من ساندوها ووثقوا في التصويت لها.

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وراوية منصور هي المرأة المصرية الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى القائمة النهائية للشخصيات الأفريقية التي تم ترشيحها لنيل جائزة المرأة القيادية الأفريقية لعام 2019، لما لديها من مؤهلات مكنتها من أن تكون نموذج ملهم للسيدات الباحثات عن التميز، وهي عضو في المجلس القومى للمرأة للعلاقات الخارجية واللجنة الريفية، ومثلت مصر في رومانيا في الدول الفرنكفونية لتمكين المرأة، كما أنها عضو في كل من «مجلس سيدات الأعمال العرب»، و«مبادرة كلينتون العالمية»، و«معهد الأرض بجامعة كولومبيا»، و«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP».

وأسست راويه منصور العديد من الشركات، منها: «OASIS» عام 2012، و«شركة رامسكو للتجارة والتوزيع» عام 2011، و«مؤسسة رامسكو للتطوير الزراعي المستدام» عام 2009، و«رامسكو للعمارة والتصميم الداخلي» عام 1999.

وساهمت من خلال «شركة ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات» في إزالة النفايات العامة، وتطوير أنظمة النفايات لثلاثة أحياء في القاهرة: الدويقة؛ وزينهم، وبيراميد هيلز، ولديها عدة براءات اختراع لتدوير المخلفات الزراعية وتعمل على تنفيذ مفهوم الزراعة المستدامه والاقتصاد الدائرى التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر لعام 2030.

ونالت «الجائزة الأولى على مستوى العالم في ريادة الأعمال» عام 2017 من قبل «الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال».