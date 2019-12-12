شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: 77% من الدين العام «محلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد كوجاك، مساعد وزير المالية، إن الحكومة جادة في سعيها نحو خفض الدين العام.

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وأضاف كوجاك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لعرض تطور الدين العام الحكومى ونسبته للناتج المحلى، الخميس، أن الحكومة تستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى في 30 يونيو 2020 إلى نسبة 83%، مشيرًا إلى أهمية متابعة الدين العام باعتباره النتيجة النهائية لعملية الإصلاح.

وتابع «كوجاك» أن نسبة إجمالي الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2019 بلغت نسبته 90% بقيمة 3 تريليون و794 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 7% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت في 30 يونيو 2018 نسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة 3 تريليون و470 مليار جنيه، مُسجلة انخفاضا قدره 10% عن العام السابق عليه، حيث بلغت النسبة في 30 يونيو 2017 نحو 108%.

وأوضح أن 77% من إجمالي الدين العام ديون محلية، فيما تبلغ نسبة الدين الخارجي الذي تخدمه الموازنة العامة للدولة نسبة 12% من إجمالى الدين العام، و11% دين خارجي خارج الموازنة العامة للدولة.