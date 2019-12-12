شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الخميس، فعاليات الورش التحضيرية للدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم المقرر افتتاحه رسميا، السبت، بمدينة شرم الشيخ.

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ينقسم اليوم الأول إلى 7 ورش تنطلق في الساعة العاشرة صباحًا وهي: الجزء الأول من ورشة الشباب والثورة الصناعية الرابعة، والبلوك تشين والتحول الرقمي الحكومي، وشباب دول البحر المتوسط، والشباب الأفريقي، والجزء الأول من ورشة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، ونموذج محاكاة دول البحر المتوسط، وأول ورش فعالية WYF Labs والتي تُقام لأول مرة هذا العام وستكون الورشة الثانية لهم الساعة الواحدة ظهرًا. وفي الساعة الخامسة مساءً سيكون افتتاح منطقة الترفيه المعروفة بـFreedom.e والتي تٌقام للعام الثاني على التوالي ويختتم اليوم الأول بفعالية شجرة الكريسماس احتفالًا بقرب أعياد ميلاد السيد المسيح.

كما يشهد اليوم التحضيري، الجمعة منذ الساعة العاشرة صباحا، مجموعة من ورش العمل، والبداية ستكون مع الجزء الثاني من ورشة الشباب والثورة الصناعية الرابعة، وكذلك ورش الذكاء الاصطناعي، والتعليم والثورة الصناعية الأربعة، وتحديات الأمن والسلم الدوليين، والجزء الثاني من ورشة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم، والأمن الغذائي في العالم، والورشة الثالثة لفعالية WYF Labs وستكون الورشة الرابعة لها الساعة الواحدة ظهرًا بعد صلاة الجمعة، وتستمر فعاليات Freedom.e مساء اليوم الساعة الخامسة مساءً إلى أن يُختتم اليوم الثاني بحفل افتتاح النسخة الثانية من فعاليات مسرح شباب العالم.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيعلن الافتتاح الرسمي للدورة، يوم السبت 14 ديسمبر الساعة السابعة مساء، وتبدأ جلسات المنتدى من صباح اليوم التالي الأحد، 15 ديسمبر، بمشاركة حوالي 7000 مشارك من جميع انحاء العالم في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.