شكرا لقرائتكم خبر عن «لجين صلاح».. مصرية تحدّت البُهاق وأصبحت مراسلة تليفزيونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الجمال الحقيقي يكمن من الداخل»، هكذا تتحدث المصرية لجين صلاح، واحدة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي والتي عرفت بقدرتها على التعايش مع مرض البهاق، وعدم إخفائه إلى أن وصلت لتحقيق حلمها بالتعيين كمراسلة لقناة أبوظبي.

مساء الأربعاء، أعلنت لجين الخبر لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، وقالت: «الحمد لله تعينت اليوم مراسلة لقناة أبوظبي، الحمد لله دائماً وأبداً..انتوا جزء وسبب أساسي في دعمي ونجاحي علشان صدقتوا فيا وشجعتوني».

في وقت سابق، لجين تحدثت في حوار مع صحيفة «النهار» اللبنانية، وقالت عن رحلة معاناتها من المرض وتعامل الناس معها: «أتممت عامي الـ13 فبدأت تنتشر بقع بيضاء على وجهي ويدي في غضون أسبوع دون مقدمات، وبدأ زملائي في المدرسة والنادي، حيث كنت أمارس لعبة كرة اليد وأتدرب على الباليه، يبتعدون عني ويتجنبون التعامل معي، أما أهلي فكانوا على درجة عالية من الثقافة».

تتابع حديثها: «كنت أواجه عديداً من الصعوبات في سبيل توصيل المعلومة للآخرين، ولذلك كنت أظهر بشكلين أحدهما بلا مكياج وآخر بالمكياج لأداري البهاق، ولذلك يجب أن تأتي التوعية من الأهل أنفسهم لأنهم يبعدون أطفالهم عن أي شخص مختلف لأي سبب»، تكمل: «كنت استخدم الماكياج في الكثير من الأوقات لإخفاء البقع وتارة لا فقد كنت في صراع داخلي حول أهمية المكياج بالنسبة لأي فتاة».

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قررت لجين ترك العمل في مجال دراستها التجارة، والتوجه لتعلم الماكياج وفنونه في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تعلم الماكياج، تقول: «كنت أعمل ميكس ألوان لإخفاء فرق اللون في وجهي، حتى أظهر بشكل طبيعي».

تكمل الفتاة المصرية، وتقول: «المكياج ليس هو العلاج أو الحل، ولكن العلاج يكمن في أن يتقبل الشخص شكله، ويتصالح مع نفسه، البهاق مجرد لون، والعامل النفسي يزيد المرض أو يقلله».

وعقب إعلان خبر تعيينها في قناة أبوظبي، تقول: «انتوا جزء وسبب أساسي في دعمي ونجاحي علشان صدقتوا فيا وشجعتوني وطبعاً شكراً قناة أبوظبي علشان صدقتوا فيا وشكراً على دعمكم للمساواة وإن أي انسان لازم يكون عنده فرصة متساوية حتى لو مختلف».

وتكمل حديثها: «أنا لسه فاكرة البنت الصغيرة اللي رايحة المدرسة بضفاير وعندها أحلام كبيرة محدش مش مصدق إنها ممكن تتحقق اشتغل على نفسك وارض باللي ربنا كتبهولك وهيديك أكتر من اللي بتتمناه».

لجين توجه نصيحة للجميع، خاصة من مصابي البهاق: «ثقوا بأنفسكم، فنحن من نمنح الجمال لمظاهرنا الخارجية بجمالنا الداخلي، وتصالحنا مع أنفسنا واقتناعنا بأننا بخير».