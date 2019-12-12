شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «الرسول وصانا بالنساء خيرًا.. عايزين نشوف هنعمل إيه عشان ننفذ ده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور المرأة في الشارع المصري، وذلك على هامش تعليقه في جلسة «بعنوان تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية» في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

ووجه الرئيس حديثه لسيدات مصر العظيمات قائلًا: «أقول لكم لسنا نحن من نعطيكم مكانتكم.. بل أنتم تتقدموا الصفوف وتأخذوا المكان والمكانة التي تستحقونها، وهذا الكلام قد يؤلم أو قد يرفضه بعض الرجال، ولكن لو راعينا الإنصاف في نفوسنا وعقولنا وإحساسنا.. والحقيقة أنه لولا المرأة في العالم ما وجدت الإنسانية.. كل الإنسانية.. وهذه حقيقة أرجو أن نقولها لبعضنا البعض».

وتابع الرئيس: «من خلال تجربتنا في مصر فإنه في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في الحكومة أو المحافظة أو أي مهمة، تكون المرأة هي الأكثر مسؤولية والأكثر كفاءة وانتظامًا وهي الأقل فسادًا.. إن لم تكن غير فاسدة على الإطلاق».

ووجه الرئيس حديثه إلى الحضور قائلًا: «أقول هذا الكلام لأنها فرصة لكم كي تروا تجربة عملية حقيقية عشناها في مصر وأقولها وأقدمها للناس لكي يستفيدوا منها ولا يفقدوا الفرصة، ألا وهي فرصة مشاركة المرأة وتقدمها إلى جانب الرجل.. فرصة وليس أي شيء آخر، أعطوا لبلادكم الفرصة».

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واستطرد قائلًا: «يتبقى شيء، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تحدثت عن الوزراء والنواب والمحافظين، ويوجد أمر أحب أن أقوله، أنا لم أجعل الموضوع مقتصرًا على مصر فقط، لأننا نسعى في أفريقيا من خلال أجندة 2063 لكي يكون هذا واقعًا داخل أفريقيا لصالح المرأة الأفريقية والتي تستحق كذلك ما أقوله».

وتابع الرئيس: «لكن حاليًا في مصر يوجد نقاش، والمرأة المصرية قامت بوقفة لأن هناك نقاشًا الآن حول قانون الأحوال الشخصية، وتتم مناقشته في مصر، وهن متحسبات إن الأمر قد لا يحقق التوازن والإنصاف والأمان لهن، أستغل هذه الفرصة وأقول (لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية بالحق).. أعلم أن البرلمان ونوابه حريصون جدًا على المناقشة المتوازنة والمعتدلة في هذا القانون الذي نتحدث عنه».

وقال الرئيس موجهًا حديثه للرجال: «كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن.. انحنوا احترامًا وتقديرًا للمرأة، أنا أقول لكم كلمة التطرف والإرهاب جعل الناس كلها ترى الدين الذي نؤمن به بخوف رغم أن الأديان كلها آتية من مصدر واحد».

وأضاف الرئيس قائلًا: «ربنا سبحانه وتعالى، والرسول الكريم يقول قبل وفاته وصيتين واحدة منهما تتعلق بالعبادة والثانية تتعلق بالحياة، التي تتعلق بالحياة قال فيها (استوصوا بالنساء خيرًا)، عايزين نشوف هنعمل إيه خير عشان ننفذ هذه الوصية التي هي إكرام المرأة.. احترام المرأة، لما نيجي النهارده نتكلم أن فيه (دواعش أو بوكو حرام) وييجي يسيء للمرأة، مش عايز أقول التعبير الصعب الآخر يسيء للمرأة ويؤذيها، والله ده لا دين ولا رجولة».

واختتم الرئيس كلمته قائلًا: «أنا من هنا بقول لكل السيدات في مصر وفي أفريقيا وفي العالم كل الاحترام وكل التقدير وكل الاعتزاز لكن، وتقدمن وخذن مكانكن الذي تستحقونه.. شكرًا جزيلًا».