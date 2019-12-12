شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق السويس الزعفرانة بسبب عاصفة ترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، غلق طريق السويس- الزعفرانة، بسبب وجود عاصفة ترابية. وطالبت إدارة قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق طريق السويس الزعفرانة بسبب عاصفة ترابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.