شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة بالمنيا» يستعرض تحديات ومشكلات 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة رشا المهدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن تغلب فريق عمل المجلس على معوقات واجهتهم في المشروعات المختلفة خلال عام 2019، ومنها خلال الحملة الأولي من نوعها «لأني رجل» والتي كانت موجهة للرجال في قرى المنيا، وقررت تتقابل معهم على المقاهي وفي الشوارع، كان الراجل يقابلون فريق المجلس بنفور قائلين «عاوزين مننا أيه..ومجلس المرأة هيكلمنا احنا ليه».

وأكدت «المهدي» لأننا قمنا بتدريب شباب عن كيفية إدارة الحوار معهم تجاوزوا تلك العقبة، وطلبنا منهم ان يعودوا الحوار مع زوجاتهم مثلما كانوا في فترة الخطوبة، وأن تشجع ابنتك وتدعمها، وتجاوب معنا الرجال لدرجة انهم طلبوا مننا في نهاية المبادرة ان نجلس معهم ومع زوجاتهم بدايات الحوار.

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وتابعت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس القومي بالمنيا، انه من ضمن التحديات والمشكلات التي واجهنا خلال مشروعات عام 2019، أننا زرنا ضمن جوالاتنا بالقرى، قريتان بمركزي ملوي وأبوقرقاص، هما أكثر قرى المحافظة تزويجا القاصرات، من عمر 13 عاما، وخلال الندوات أحضرنا واعظة وراهبة ورجال الطب وعلم النفس والاجتماع لإقناعهم، وفي النهاية اتخذ أحد أعضاء المجلس على الأهالي قسم بألا يزوجوا بناتهم صغيرات.

وكشفت «المهدي»، إن المجلس نجح هذا العام في الوصول إلى41 ألف و400 سيدة وفتاة في حملتي «إحميها من الختان» و«يلا نحميها»، بإجمالي نحو 267 ألف سيدة من خلال عدة حملات، والعمل على توعيتهم بالمشكلات المختلفة لكل ما يهم المرأة سواء على المستوى الصحي أو المجتمعي أو حماية حقوقها.

أضافت مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أنه جرى أيضًا استخراج 11 ألف و275 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات بمختلف القرى والنجوع بمراكز المحافظة التسع، وجرى تكريم عدد كبير من السيدات المؤثرات بالمجتمع وزوجات رجال الشرطة ضمن حملات «أصل الحكاية».

وعن أبرز الحملات التي لاقت تفاعلا كبيرا بين المواطنين، أكدت المهدي، أن يوم المحبة والسلام في 20 قرية جرى خلاله التعامل مع أكثر من 2500 سيدة مسلمة ومسيحية، وكنا نبدأ اليوم معهم بأن نقوم بعجن الفطير معا ليكون عمل مشترك بينهم، ثم نفرش «الحصير» في أحد شوارع القرية ونطلق على هذا الشارع شارع المحبة، ونضع عدد من «الطبليات» وتأكل كل سيدات القرية، وبعدها يترك المجلس جدارية عن المحبة والسلام هدية تذكارية للقرية .