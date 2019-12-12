شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سوق المواشي الأسبوعية بمدينة دسوق بعد توقفها 5 سنوات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمرافقة السيد شنقار، نائب رئيس المدينة، خلال افتتاح سوق المواشي بمدينة دسوق، وبدء العمل الفعلي بها بعد توقفها قرابة 5 سنوات لأسباب أمنية، ابتداء من اليوم الراسي عليه المزاد بحق الاستغلال طبقا لقرار الوزير رقم (١٠٦٩٩) لسنة ٢٠١٩، بطرح سوق المواشي بدسوق في مزايدة عامة علنية لمدة 3 سنوات.

وقامت الوحدة بتجهيزها وإزالة كافة المعوقات لتفعيل العمل بها في وجود الخدمات الأمنية المكثفة، وما زال العمل جاريا بها، وتقرر إقامة السوق الأسبوعية يوم الأربعاء من كل أسبوع.

افتتاح سوق مواشي دسوق

افتتاح سوق مواشي دسوق