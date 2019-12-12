شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «المرأة جابهت قسوة الظروف الاقتصادية وسكتت ولادها وزوجها عن التعبير عن الألم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور المرأة في الشارع المصري، وذلك على هامش تعليقه في جلسة «بعنوان تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية» في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
وقال: «هناك ظروف صعبة في مصر وأفريقيا.. لذلك دور المراة في أفريقيا أصعب من دورها في أوروبا».
وتطرق السيسي للحديث عن الإصلاح الاقتصادي، وقال: «في الإصلاح الاقتصادي، ناديت على المرأة وقولتلها ساعديني، وساعدتني.. وتم تمرير أصعب وأقسى برنامج إصلاح اقتصادي على الإطلاق، ولم يخرج مواطن مصري واحد يطلب مني تخفيف قسوة ما نحن فيه.. هي خلاص المرأة المصرية موجودة حاجز بين الحالة الصعبة وبين التعبير عنها.. في مصر السيدة المصرية هي من نظمت حياتها وجابهت قسوة الظروف الاقتصادية وسكتت ولادها وزوجها عن التعبير عن الألم والاستياء والرفض»، وأكمل السيسي: «لولا المرأة في العالم لم توجد الإنسانية».
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