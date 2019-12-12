شكرا لقرائتكم خبر عن بـ3 حفلات فنية.. المقر البابوي بالإسكندرية يستضيف «كرنفال كريماس 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستضيف المسرح الكبير بالمقر البابوى في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، احتفالات كرنفالية بمناسبة كريماس 2020 لأول مرة، من خلال إقامة 3 حفلات فنية وفقرات غنائية واستعراضية. وقال القمص ابرام ايميل، وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إن الكرنفالات هذا العام تتضمن إقامة 3 حفلات فنية مميزة لفرق كورال الاسكندرية و«قلب داود» و«كرمة مريوط» و«فيك الحياة».

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