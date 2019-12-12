شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فصل الكهرباء عن المدارس خلال سقوط الأمطار.. وتحذير الطلاب من لمس أعمدة الإنارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات والإدارات التعليمية، رسميًا، بضرورة فصل التيار الكهربائى عن المدارس التي تشهد هطول أمطار نتيجة عدم استقرار الطقس، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات حرصًا على سلامة الطلاب في المدارس والفصول.

وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التي تضمن الأمان للطلاب في المدارس حتى انتهاء اليوم الدراسي وعودتهم لمنازلهم بشكل آمن.

ووجهت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بوزارة التربية والتعليم، المدارس بفصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات والتأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء.

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وشددت الوزارة على تغيير تغطية جميع الأسلاك الكهربائية واستبدال وتصليح مفاتيح الكهرباء التالفة واستبدال زجاج الشبابيك التالف والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية البواطات المكشوفة من خلال مسؤول الصيانة بالمدرسة، كما شددت الوزارة على التأكد من نظافة أسطح المدارس، والبالوعات وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

وأهابت الوزارة بتوعية الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية وداخل الفصول بعدم التواجد بتجمعات مياه الأمطار خشية وجود بالوعات مفتوحة أو بيارات أو خطوط كهرباء أرضية، وتحذير الطلاب وتوعيتهم بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصًا على حياتهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه على جميع المدارس استغلال الإذاعة المدرسية في عمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر، خصوصًا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى والنجوع، وتنبيه الطلاب بعدم العبث بمياه الأمطار خوفا من وجود أي خطر تحتها سواء كان هذا الخطر متمثلا في وجود كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.

وشددت الوزارة على ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة في المبنى المدرسي أو السور على وجه السرعة، في حالات تصدع أو انهيارات جزئية أو كلية لأي حائط أو سقف.