شكرا لقرائتكم خبر عن مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شاب الانتقام من والدته بإشعال النيران فى المنزل بأسوان بسبب معاتبها له على تعاطيه المخدرات، ما تتسبب فى وفاة شقيقته. وتلقى مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بلاغاً بنشوب حريق بأحد المنازل، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الحريق، وتبين وفاة ابنة مالكة المنزل "ربة منزل" إثر إصابتها بحروق متفرقة، وحدوث تلفيات بمحتويات المنزل. Advertisements وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن مالكة المنزل عاطل له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب سابقة حدوث مشادة كلامية مع والدته لتعاطيه المواد المخدرة، فقام على إثرها بسكب كمية من مادة البنزين بالمنزل وإضرام النيران به، ما أدى لوفاة شقيقته وحدوث تلفيات بالمنزل.

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