شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: لا قيمة قانونية للاتفاق التركى الليبى البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن الاتحاد الأوروبى، قال إنه لا قيمة قانونية للاتفاق التركي الليبي البحرى، مشيرة إلى أن الاتفاق التركى الليبى البحرى ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى.

وأفادت الفضائية، أن الاتحاد الأوروبى يتضامن مع قبرص واليونان ضد أفعال تركيا.