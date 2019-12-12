شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وفد إدارة أمن النقل الأمريكية، بجهود السلطات الأمنية بـمطار القاهرة الدولي، موضحا أن ما يتم من إجراءات يفوق ما هو متوقع وبشكل متميز.

جاء ذلك في ختام جولته التفقدية والتى استمرت 5 أيام راجع خلالها جميع الإجراءات الأمنية المطبقة به خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية.

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وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولى، أن وفد النقل الأمريكى أشاد بالأداء الأمنى والجهود المبذولة في تطوير المنظومة الأمنية، وأكد على تفوق مستوى الإجراءات التأمينية المتبعة بمطار القاهرة وأيضا رفع مستوى التأمين على الرحلات والطرود المشحونة جوا، ولم يبد أية ملاحظات تؤثر على سلامة عمليات التأمين والركاب.

واضافت المصادر، قام الوفد الأمريكى بالتفتيش على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك، كما راقب حركة حقائب الركاب منذ وضعها على كاونترات الوزن وحتى خروجها وشحنها على الطائرات مع رصد حركة حاويات الطعام، والتى تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة الكيترينج وشحنها على الطائرات .

وتابع الوفد خلال جولته التفقدية بالمطار، الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود، إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.