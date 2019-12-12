شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: مصر فى الحدود الآمنة للدين الخارجى وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن إجمالى الدين الخارجى الحكومى فى 30 يونيو 2019 بلغ 109 مليار دولار، بنسبة 33.8% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث بلغت تلك النسبة فى 30 يونيو 2017 نحو 37%، موضحا أن الحكومة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 30% فى يونيو 2020.

وأضاف نائب وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى حدد النسب الآمنة للدين الخارجة من الناتج المحلى الإجمالى من 30 إلى 49%، ما يؤكد أن مصر لازالت فى الحدود الآمنة، مشيرا إلى أن فوائد الدين بلغت 533 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، بنسبة 10% من إجمالى الناتج المحلى.

وأكد كجوك، أن متوسط عمر الدين، مؤشر مهم على قدرة الدولة على على سداد مديونياتها، مشيرا إلى أن متوسط عمر الدين المحلى كان أقل من عامين فى يونيو 2016، وفى يونيو 2018 زاد إلى سنتين ونصف، وفى 2019 قفز إلى 3 سنوات و3 أشهر.

كما لفت إلى أن 45% من استثمارات البنوك كانت تذهب للأذون والسندات، إلا أنه فى 30 يونيو 2019 بلغت هذه النسبة 31%، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 25%.

Advertisements

كما أعلن نائب وزير المالية عن إنشاء وحدة متخصصة لإتاحة البيانات الخاصة بسوق الأذون والسندات للمستثمرين وطمأنتهم بشأن درجة المخاطر وأسعار الفائدة، فضلا عن توقيع اتفاق مبدئى من البنك المركزى المصرى وشركة مصر للمقاصة لوضع نظام مقاصة دولى يساعد الأجانب فى طلبات الشراء وتجعل مصر أكثر جاذبية لأى استثمارات أجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.