شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات بالجزائر: توافد شعبى كبير على مراكز ومكاتب الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الهيئة المشرفة على انتخابات الرئاسة الجزائرية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل انطلاق الاستحقاق الرئاسى.

وكشف رئيس الهيئة المشرفة على انتخابات الرئاسة الجزائرية، عن ارتفاع عدد المشاركين فى الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى منذ انطلاق العملية الانتخابية فى تمام الساعة 8 صباحا.

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وأشار إلى التوافد الشعبى الكبير على المراكز والمكاتب الانتخابية التى قدرت بنحو 66 ألف مركز، و427 ألف مكتب تصويت، متابعا: "وطوابير كبيرة للمواطنين ونسبة الاقبال مرتفعة جدا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالجزائر اليوم الخميس، لإجراء انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية تريد إرجاء التصويت إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها.