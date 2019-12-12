شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يستشهد بحديث «استوصوا بالنساء خيرا»: «عاوزين ننفذ وصية النبى محمد» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرجال إلى التعامل مع المرأة بمرؤة وشهامة واعتدال وتوازن، متابعا: "بقول للرجال كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن، انحنى احترامًا وتقديرًا للمرأة".

Advertisements

وقال الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم الثانى بمنتدى أسوان للسلام والتنمية: "التطرف والإرهاب خلا الناس كلها تشوف الدين اللى بنؤمن بيه بخوف رغم إن الأديان كلها جاية من مكان واحد .. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال وصيتين واحدة تتعلق بالعبادة والتانية تتعلق بالحياة، والأخيرة قال فيها استوصوا بالنساء خيرًا".. عاوزين نشوف هنعمل إيه خير علشان ننفذ الوصية اللى هى إكرام واحترام المرأة".

واستنكر الرئيس السيسي أفعال التنظيمات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام بحق المراة، قائلا: "دواعش وبوكو حرام يجي يتقدم ويسئ للمرأة ويؤذيها والله لا دين ولا رجولة ..وبقول لكل السيدات فى مصر والعالم كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكم وتقدمن وخذن مكانكن الذى تسحقونه".