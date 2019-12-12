شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق لغزارة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناه ومناطق من شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد أيضا نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر و المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2-3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة أثناء سقوط الأمطار والرمال والأتربة المثارة وارتداء الملابس الشتوية وتجنب الانشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مناشدة كافة الجهات المعنية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمه عن سوء الأحوال الجوية.