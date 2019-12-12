شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات ورشة ما قبل منتدى الشباب بعنوان "شباب البحر المتوسط: جذور مشتركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد القائمون على منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، لانطلاق أولى الفعاليات التى يشارك فيها شباب المنتدى قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، يوم السبت المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الصدد، تنطلق، اليوم الخميس، ورشة عمل ما قبل المنتدى، التى تأتى بعنوان "شباب البحر المتوسط: جذور مشتركة"، وأعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم عن استعدادات الورشة بنشر صور، معلقة عليها "استعدوا لورشة عمل ما قبل المنتدى "شباب البحر المتوسط: جذور مشتركة"، حيث يستكشف شباب العالم البحر الأبيض المتوسط باعتباره وسيلة تكشف عن الجذور المشتركة للمجتمعات والحضارات التى ازدهرت فى أوقات مختلفة من التاريخ".



استعدادات ورشة "شباب البحر المتوسط: جذور مشتركة"

ويذكر أن القائمين على تنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، كانوا قد أعلنوا – فى وقت سابق اليوم الخميس - عن إتاحة النسخة الجديدة والمطورة من تطبيق الهاتف الذكى الخاص بالمنتدى للمشاركين والمتحدثين، حيث يعمل التطبيق على توفير حلقة الوصل بين المشاركين والحاضرين بالمنتدى من خلال منصة تراسل، بجانب بعض المهام التنظيمية والتى تساعد المشاركين فى الورش والفعاليات طوال أيام المنتدى.

أوضح منظمو منتدى شباب العالم، أن التطبيق بنسخته الجديدة والمطورة أصبح متاحًا الآن، مطالبين المشاركين فى المنتدى بتحديث تطبيقاتهم التى أصبحت تشمل تصميمات جديدة وميزات إضافية صممت خصيصًا لتحسين تجربة استخدام التطبيق الذى أطلق فى النسخة الأولى للمنتدى خلال العام 2018.

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استعدادات ورشة ما قبل المنتدى "شباب البحر المتوسط: جذور مشتركة"

ويساهم تطبيق منتدى شباب العالم فى توفير عدة ميزات، منها التعرف على المشاركين والتواصل معهم عبر التطبيق، والوصول لأشخاص ذو الاهتمامات المشتركة والتراسل معهم، وإنشاء جدول زمنى خاص بالمشارك والحصول على إشعارات قبل بدء الجلسات والدورات، وعرض الجداول الزمنية، واستكشاف الدورات وتقديم خطة تنظيم لكل يوم، وتقديم معلومات عن المتحدثين خلال الجلسات، ويمنح المشاركة فى التعليقات وطرح الأسئلة أثناء حضور الجلسات، وينبه بالتحديثات حول المنتدى والإعلانات العامة حوله.

يأتى هذا بينما يفصلنا يومين فقط عن انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة التى تقام فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشهد عقد نحو 16 جلسة، حيث تعكس هذه الجلسات حرص إدارة المنتدى على التنوع وإثراء الجوانب الإنسانية والتكنولوجية والعلمية للمشاركين والمتابعين لجلسات المنتدى.



فعاليات ورشة "شباب البحر المتوسط: جذور مشتركة"



الشباب المشارك فى ورشة "شباب البحر المتوسط: جذور مشتركة"