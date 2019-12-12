شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. السيسي عن "الأحوال الشخصية": لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى السلام والتنمية بأسوان أنه لن يوقع على قانون غير منصف للمرأة، إضافة إلى متابعة حالة الطقس. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المرأة أقل فسادا وأكثر مسؤولية وكفاءة وانتظاما حال تعيينها فى الحكومة أو المحافظة.

شهدت مختلف محافظات الجمهورية حالة من الطقس السيئ ، شهدت خلالها أغلب الأنحاء سقوط أمطار غزيرة، وامتدت للقاهرة والجيزة، وذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية .

أثار الاتفاق "المشبوهة" الذى وقعه رجب طيب أردوغان ، وفايز السراج تحت مسمى ترسيم حدود مناطق النفوذ فى المتوسط ردود فعل دولية غاضبة ، بسبب ما اعتبرته الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية، انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية ، وتعد صارخ على سيادة الدول شرق البحر المتوسط.

Advertisements أفرج قطاع السجون عن 456 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى، وذلك استمراراً لتنفيذ قرار ارئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا صحة لعقد امتحان يناير المقبل لطلاب الصف الثانى الثانوى فى المدارس الخاصة عربى ولغات ورقيا، مؤكدا أن الامتحان سيعقد إلكترونيا داخل المدارس الخاصة.

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرجال إلى التعامل مع المرأة بمرؤة وشهامة واعتدال وتوازن، متابعا: "بقول للرجال كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن، انحنى احترامًا وتقديرًا للمرأة".

تجول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه وزراء الإسكان والتضامن والثقافة والآثار، مساء أمس الأربعاء، فى أسواق أسوان وحرصوا على شراء البهارات وتذوق الفول السودانى.

دعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية من أجل إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين تعسفاً والذين يتعرضون لكافة أشكال المعاملة القاسية.



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