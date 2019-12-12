شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء والرئيس السنغالى يتفقدان مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بعد قليل، مجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية برفقة الرئيس السنغالى، ماكى سال، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

ويضم مشروع مخطة بنبان 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، وقد تم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة، حيث يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم، كما يبلغ إجمالي استثمارات المشروع الذي يقام على مساحة ‏37 كم2‏ أكثر من 2 مليار دولار، لتوفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في حين بلغت قيمة التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات المشروع إلى 100 مليون جنيه، وكذلك بلغت قيمة الاستثمارات لإنشاء خط "بنبان – نجع حمادي" نحو 1,65 مليار جنيه، ومن المتوقع تشغيله بنهاية العام الحالى.