شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا صحة لإجراء امتحان طلاب الثانى الثانوى بالمدارس الخاصة ورقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا صحة لعقد امتحان يناير المقبل لطلاب الصف الثانى الثانوى فى المدارس الخاصة عربى ولغات ورقيا، مؤكدا أن الامتحان سيعقد إلكترونيا داخل المدارس الخاصة.
وأوضح رئيس القطاع، أن الامتحانات إلكترونية لطلاب المدارس الحكومية والخاصة عربى ولغات والمعاهد القومية، وورقية لطلاب مدارس الخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات.
كان أولياء أمور أكدوا أن بعض المدارس الخاصة أبلغت طلاب الصف الثانى الثانوى أن امتحان يناير المقبل سيعقد ورقيا، بسبب عدم جاهزية المدارس للامتحان الإلكترونى.
وقالت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن احتمالية عقد امتحان طلاب المدارس الخاصة داخل المدارس الحكومية غير واردة لعدم وجود أماكن ولجان داخل الحكومية والمدارس الخاصة ستعقد امتحانات طلابها فى مدارسها إلكترونيا للثانى الثانوى.
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