شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق بوتفليقة يدلى بالنيابه عنه فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الرئيس الجزائرى السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، بمركز البشير الإبراهيمى الانتخابات بالجزائر العاصمة.

وأناب الرئيس السابق شقيقه ناصر بوتفليقة بالتصويت نيابة عنه بتوكيل رسمي، اعتمده مركز التصويت وسمح له بالإدلاء بصوته نيابة عن شقيقه الذى يعانى وضعا صحيا صعبا.

واستقال عبد العزيز بوتفليقة، من رئاسة الجزائر في 2 أبريل الماضي، تحت ضغط من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، اعتراضا على ترشحه لفترة رئاسية خامسة رغم تدهور حالته الصحية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (مستقل)، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

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وبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحا حيث فتحت مراكز التصويت في كافة الولايات أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا عليها لاختيار الرئيس الجديد للبلاد.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة، لتعلن السلطة المستقلة للانتخابات بعد ذلك النتائج الأولية، بينما سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 16 – 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل، بحسب حسب ما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالقوائم الانتخابية نحو 24.4 مليون ناخب، من بينهم نحو 914 ألفا من المقيمين بالخارج.

وتجرى الانتخابات اليوم في 61 ألفا و14 مكتب تصويت منها 135 مكتبا للبدو الرحل، و30 ألفا و301 مكتب خاص للرجال، و26 ألفا و569 مكتبا خاصا بالنساء و4009 مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى 13 ألفا و181 مركزا للتصويت من بينها 1756 مركزا خاصا بالنساء.