شكرا لقرائتكم خبر عن "مدبولى" برفقة 4 وزراء فى جولة بسوق أسوان.. ويلتقطون السيلفى مع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه وزراء الإسكان والتضامن والثقافة والآثار، مساء أمس الأربعاء، فى أسواق أسوان وحرصوا على شراء البهارات وتذوق الفول السودانى.

كما حرص عدد من المواطنين الذى تصادف وجودهم بالسوق على التقاط الصور السيلفى مع رئيس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء قد أجرى حوارا خلال زيارته لغرب سهيل بأسوان مع عدد من السياح، وتمنى لهم إقامة سعيدة فى مدينة أسوان الساحرة، حيث أكدوا جميعا استمتاعهم بزيارتهم للمحافظة.



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