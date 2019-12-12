بالصور- لمواجهة الطقس السيئ.. الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.

اجتاحت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، موجة من الطقس السيئ، صاحبتها أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتسببت هطول الأمطار في غرق عدد من شوارع الإسكندرية، من بينها شارعي أبو قير وبورسعيد، ما أدى لارتباك حركة المرور.

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وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين، وشركة الصرف الصحي، بالتواجد لحظيًا على مدار الساعة طوال موجة الطقس السيئ، تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وقال الشريف إن هناك حالة من الاستنفار في أحياء الإسكندرية لمواجهة الأمطار الغزيرة، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بأقصى جهدها لمواجهة الأزمات الطارئة الخاصة بتصريف تراكمات مياه الأمطار.

وأضاف المحافظ، أنه جرى وضع خطة لتمركزات وتوافر سيارات ومعدات الصرف الصحي بجميع المناطق الحيوية، فضلًا عن انعقاد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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