مصر | ضبط موظف بشركة توريدات لسرقته 87 ألف جنيه بحدائق القبة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في القبض على متهم لسرقته مبلغ مالي، من داخل شركة توريدات في منطقة حدائق القبة.

وتبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من المدعو م ع م 38 سنة مدير شركة للتوريدات الكائنة ب شارع مصر والسودان ـ دائرة القسم ومقيم مساكن الجيزة بلوك 6 ـ دائرة قسم شرطة المقطم باكتشافه كسر باب الشركة وكذا الخزينة الحديدية الخاصة بها وسرقة مبلغ مالي 87.750 ألف جنيه من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص العاملين الحالين والسابقين والمترددين على الشركة محل البلاغ وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها المدعو ه ا ع 37 سنة شريك بالشركة محل البلاغ ومقيم 29 شارع محمد على جابرـ الوايلى الكبيرـ دائرة القسم وله محل إقامة أخر الخصوص قليوبية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ فخطط لسرقة المبلغ المالي من داخل الخزينة وفى سبيل ذلك قام بكسر باب الشركة والخزينة لإبعاد الشبهة عنه واستولي على المبلغ المالي.